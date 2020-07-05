رقمان مميزان لسيرجو راموس مع ريال مدريد

2020/07/05 | 18:36 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية سجل المدافع المخضرم سيرجيو راموس رقما مميزا بعدما قاد ريال مدريد للفوز على مضيفه أتلتيك بلباو، في الدوري الإسباني، لحساب الجولة الـ34 من الليغا، الأحد.ووقع راموس، البالغ من العمر 34 عاما، هدفا لريال مدريد من ركلة جزاء، في الدقيقة 73، احتسبها حكم المباراة بعد عرقلة داني غارسيا للبرازيلي مارسيلو.وسجل راموس الهدف رقم 12 له مع ريال مدريد الموسم الحالي في 40 مباراة، في مختلف المسابقات، ليتجاوز أفضل مواسمه التهديفية (الموسم الماضي)، الذي سجل فيه 11 هدفا في 42 مباراة، في مختلف المسابقات.كما بات راموس أول مدافع يسجل 10 أهداف في نفس الموسم في الدوري الإسباني، منذ ماريانو بيرنيا لاعب خيتافي موسم 2005/2006.وجاءت أهداف راموس مع ريال مدريد الموسم الحالي بواقع 10 أهداف من 31 مباراة في الدوري الإسباني، وهدفين في 5 مباريات بدوري أبطال أوروبا.والخبر السيئ لراموس أنه سيغيب عن مباراة ريال مدريد المقبلة أمام ديبورتيفو آلافيس، يوم الجمعة، في الجولة الـ35 من الليغا، بعدما نال بطاقة صفراء في الدقيقة 92 أمام أتلتيك بلباو.ويتقدم ريال مدريد بـ7 نقاط عن برشلونة، الذي لعب مباراة أقل، ويسعى الميرنغي لاستعادة لقب الدوري الإسباني، الذي أحرزه آخر مرة موسم 2016/2017

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