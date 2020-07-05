شاهد: بصوت شجي.. منتسب طبي يعطي الدواء لمصاب بكورونا على أنغام “سلامات” لحميد منصور

2020/07/05 | 18:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اختار أحد افراد الكوادر الطبية من العاملين في مستشفيات الحجر، أن يشغل مريض بكورونا بصوته الشجي من خلال اداء اغنية حميد منصور “سلامات”، خلال اعطائه الدواء.واظهر مقطع فيديو رصدته “يس عراق”، المنتسب الطبي وهو يغني للمصاب بكورونا الراقد في احدى المستشفيات العراقية، اغنية الفنان العراقي حميد منصور “سلامات” بينما يعطيه جرعته […]

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