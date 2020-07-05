أمانة بغداد: إعادة تأهيل ثمانية مجسرات

2020/07/05 | 18:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلنت امانة بغداد، اليوم الاحد، عن اعادة تأهيل ثمانية مجسرات في العاصمة.وذكرت الامانة في بيان تلقت العهد نيوز نسخة منه، ان “ملاكاتها في دائرة المشاريع انجزت خلال المدة الماضية اعمال الصيانة والتأهيل الخاصة بثمانية مجسرات حيوية ومهمة في العاصمة بغداد”.واضافت ان “المجسرات هي ( ملعب الشعب ، ساحة بيروت ، ساحة […]

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