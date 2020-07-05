استخبارات الداخلية تلقي القبض على آسيوي وبحوزته 5 كغم من مادة الكريستال المخدرة

2020/07/05 | 19:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الداخلية، عن القاء القبض على شخص أجنبي الجنسية، بتهمة المتاجرة بالمواد المخدرة.

وأوضحت الوزارة في بيان، ان مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، واستنادا لمعلومات دقيقة، ألقت القبض على أحد المتهمين من الجنسية الآسيوية داخل الأراضي العراقية، وبحوزته خمسة كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة، كان في نيته بيعها لأحد تجار المخدرات العراقيين، مبينة ان المتهم اعترف خلال التحقيقات الأولية بدخوله الأراضي العراقية بصورة غير قانونية، بغية المتاجرة بالمخدرات.

https://moi.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=13667

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