سلطة الطيران المدني تصدر توضيحا بشأن قرار تعليق الرحلات

2020/07/05 | 19:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت سلطة الطيران المدني العراقي، بيانا توضيحيا حول قرارها الأخير بتعليق الرحلات الجوية، وأخذ تعهدات من المسافرين.

وأوضحت السلطة في بيانها، ان قرار تعليق الرحلات المنتظمة لغاية الخامس عشر من تموز الجاري، ماعدا الرحلات الاستثنائية لعودة العراقيين، والموافقة على سفرهم إلى الخارج للذين لديهم إقامة في الدول المغادرين اليها، جاء استناداً لقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، والذي ينص على الموافقة على سفر المواطنين العراقيين وعائلاتهم من العراق إلى الدول التي لديهم إقامة فيها ، مع اخذ تعهد خطي رسمي منهم بعدم عودتهم إلى العراق، لحين زوال وباء كورونا بشكل نهائي، مؤكدة التزامها الكامل بتنفيذ قرارات الجهات العليا المتمثلة بمجلس الوزراء، واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ، لحين حصول أي مستجد بشأن عودة حركة الملاحة الجوية في البلاد إلى طبيعتها.

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