2020/07/05 | 19:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد صوت مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي، اليوم الأحد، للاعلامي العراقي نبيل جاسم، رئيسا لشبكة الاعلام العراقي.وقال المجلس في بيان إنه “صوّت بتنصيب الدكتور نبيل جاسم رئيساً للشبكة، يوم الأحد 5 / 7 / 2020، بعد إقالة الرئيس السابق فضل فرج الله”.ونبيل جاسم حاصل على الدكتوراه في الإعلام، ويعمل استاذاً في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نبيل جاسم رئيسًا لشبكة الإعلام العراقي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نبيل جاسم رئيسًا لشبكة الإعلام العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).