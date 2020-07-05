السعودية : تسجيل 3,580 إصابة بكورونا والوفيات 58 … علينا العودة للحياة

2020/07/05 | 19:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي إن المملكة مستمرة في إعداد الدراسات لمواجهة فيروس كورونا.وأضاف المتحدث باسم الصحة السعودية “وصلنا لمرحلة تحكم في انتشار كورونا”، مشيرا إلى أنه “علينا العودة للحياة الطبيعية لكن بحذر”.وفي وقت سابق، اليوم، أعلن العبد العالي، عن تسجيل 3,580 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتسجيل […]

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