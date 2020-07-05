2020/07/05 | 19:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلن سالار محمود مستشار رئيس الجمهورية برهم صالح،اليوم الاحد، استقالته من منصبه.وقال محمود في بيان ، انه”قدم استقالته من منصبه كمستشار لرئيس الجمهورية برهم صالح، بعد ان تولاه للفترة من 1/1/2020 لغاية 30/6/2020 بناء على رغبته الشخصية”.واضاف، ان”الرئيس صالح وافق مشكورا على قبول الاستقالة”، مبينا انه”كان يهدف من خلال المنصب الى خدمة شعب كردستان”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار الرئيس صالح يعلن استقالته من منصبه) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار الرئيس صالح يعلن استقالته من منصبه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).