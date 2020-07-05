المباشرة بصرف رواتب المتقاعدين لشهر تموز

2020/07/05 | 19:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن مصرف الرافدين الحكومي، اليوم الاحد، مباشرته توزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر تموز .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه تمت المباشرة بصرف رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر تموز عن طريق أدوات الدفع الالكتروني

وأضاف البيان أنه بإمكان المتقاعدين المدني والعسكري تسلم رواتبهم الشهرية من اي مكان يتواجدون فيه.

وأعلن مصرفا الرافدين والرشيد الحكوميين، أول أمس الجمعة، مباشرتهما بصرف رواتب موظفي الدولة لشهر حزيران الماضي.

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