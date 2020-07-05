خلال كلمة لظريف.. نواب البرلمان الإيراني يهتفون: كذاب

2020/07/05 | 19:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أثارت كلمة وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف حول اتفاقية بين طهران وبكين لمدة 25 عاماً، صباح الأحد في البرلمان، غضب عدد من النواب حيث وصفوه بأنه “كذّاب”.وواجه عدد كبير من النواب ظريف، الذي كان حاضراً في جلسة علنية للبرلمان بهتافات مثل “الموت للكذّاب” وكفى أكاذيب”.ورداً على ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني إن المرشد […]

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