أنباء عن تدمير منظومات تركية للدفاع الجوي في ليبيا

2020/07/05 | 19:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أفادت وسائل إعلام ليبية اليوم الأحد، بتدمير قوات “الجيش الوطني الليبي” (قوات حفتر) أنظمة دفاعات جوية، “نصبتها تركيا بقاعدة الوطية” (عقبة بن نافع) غرب ليبيا.ونقلت صحيفة “المرصد” الليبية عن مصدر مسؤول بغرفة عمليات القوات الجوية التابعة للقيادة العامة “للجيش الوطني”، أن ضربات جوية استهدفت رادارات ومنظومات دفاع جوي من طراز “هوك” ومنظومة […]

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