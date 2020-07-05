التقاعد تطلق رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر تموز

2020/07/05 | 19:35 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت هيأة التقاعد الوطنية اليوم الاحد، عن اطلاق رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر تموز 2020 وبإمكان المتقاعدين حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني مراجعة منافذ الصرف لاستلام رواتبهم.

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