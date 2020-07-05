الخفاجي: مراكز مشتركة مع البيشمركة لسد جميع الثغرات

2020/07/05 | 19:37 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]كشفت قيادة العمليات ، اليوم الأحد، عن اتفاق مع قوات البيشمركة لإنشاء مراكز مشتركة لتأمين المناطق التي تخلو من حرس الإقليم والقوات الاتحادية.

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