تفاصيل الوفيات والإصابات الـ167 المسجلة اليوم بالكرخ

2020/07/05 | 19:37 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اصدرت دائرة صحة الكرخ بغداد، الاحد، توضيحاً بشأن الوفيات والإصابات الـ167 المسجلة اليوم بالكرخ وتوزيعها الجغرافي.

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