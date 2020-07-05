نداء من مصرف الرافدين إلى المتقاعدين بشأن رواتب تموز

2020/07/05 | 19:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن مصرف الرافدين عن مباشرته توزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر تموز، فيما وجه المتقاعدين باستلام رواتبهم من اي منفذ بقربهم.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان إنه تمت المباشرة بصرف رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر تموز عن طريق أدوات الدفع الالكتروني”.وأضاف البيان بإمكان المتقاعدين المدني والعسكري تسلم رواتبهم الشهرية من […]

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