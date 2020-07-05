دراسة جديدة تشكك في كيفية نشوء القمر

2020/07/05 | 19:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..اكتشف العلماء أن القمر يحتوي على كميات أكبر من المعادن مما كان يعتقد في السابق، مما يشكل تحد للنظريات السابقة التي تفسر نشوء القمر.وقالت صحيفة ذي إندبندنت البريطانية إن هذا الاكتشاف جاء بعد جمع معلومات جديدة من البيانات التي بعثتها مركبة وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” التي أرسلت لزيارة القمر.ولفترة طويلة، شكلت […]

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