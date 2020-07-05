2020/07/05 | 19:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..وقع زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، في المحيط الهادئ قبالة ساحل ولاية ألاسكا الأمريكية، صباح اليوم الأحد، دون وقوع أضرار.ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية وقع الزلزال في الساعة الثامنة و53 بالتوقيت المحلي على بعد 219 كيلومترا جنوب ساند بوينت وعلى عمق عشرة كيلومترات من سطح الأرض.وذكر موقع حكومة الولاية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب ساحل ألاسكا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب ساحل ألاسكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).