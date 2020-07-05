صحة الكرخ تعلن التوزيع الجغرافي لـ 9 وفيات و 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/07/05 | 19:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/لغداد اعلنت دائرة صحة الكرخ التوزيع الجغرافي لـ 9 وفيات و 158 اصابة جديدة بفيروس كورونا، لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم:-أبو دشير ٦أبو غريب ٤الاسكان ٣الاعلام ١البياع ١٢التاجي ٢الحرية ١٤الخطيب ٤الدورة ١٤الدولعي ٢الرحمانية ٢السيدية ٤الشرطة الخامسة ٢الشعلة ٨الطارمية ٢العطيفية ٣الغزالية ٦القادسية ٥الكاظمية ١٢الكرخ ٥المحمودية ٦المنصور ١اليرموك ٢جكوك ٢حي الجامعة ٥حي الجهاد ٦حي الخضراء ١حي العامل ١٣حي العدل ١سجن الكرخ ١كرادة مريم ١سكنة جانب الرصافة ١٠الوفيات:-وفاة/٥٩سنة/ذكر/الحرية/محلة٤٣٠-وفاة/٤٦سنة/ذكر/الشعلة/محلة٤٥٦- وفاة/٥٦سنة/ذكر/الغزالية/محلة٦٧٣-وفاة/٨٠سنة/ذكر/المحمودية/مجمع المصطفى- وفاة/٦٥سنة/ذكر/الكاظمية/محلة٤٠٩- وفاة/٥٥سنة/ذكر/الدورة/حي المعلمين/محلة٨٢٤- وفاة/٤٧سنة/ذكر/الشعلة/محلة٤٦٠- وفاة/٧٠سنة/ذكر/شهداء البياع/محلة٨٦٧- وفاة/٧٢سنة/انثى/المعالف/محلة٨٣٧

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