أين تذهب ضريبة الاتصالات البالغة 20% ؟!  

2020/07/05 | 19:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.باسل عباس خضير … الضرائب والرسوم هي من الأعراف التي تمارسها الدول والحكومات لأهداف عديدة بعضها اقتصادية وأخرى اجتماعية او سياسية او غيرها من الغايات ، وهناك شروطا عديدة لفرض الضرائب والرسوم وفي مقدمتها تحقيق العدالة الاجتماعية وإسهامها الفعلي في الهدف المنشود وإبعادها عن جميع محاولات والسرقة والفساد ، والحكومات التي تحترم […]

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