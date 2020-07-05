الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون يدعو النظام المغربي الى تقديم مبادرات للتصالح - سعيد الوجاني

2020/07/05 | 19:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني الرئيس الجزائري وبشكل قد يعتبر تعجيزيا ، وحتى ربما استفزازيا ، ومن خلال لقاء صحافي مع القناة الفرنسية فرنسا 24 ، دعا النظام المغربي الى القيام بمبادرة للتصالح بين النظامين الجزائري والنظام المغربي المتنازعين ، امّا الشعوب فلا دخل لها بهذا النزاع الذي يدور على حساب قوت عيشها ، وعلى حساب تدني مستويات تنميتها ..الرئيس الجزائري لم يحدد بالضبط نوع وأهمية المبادرة ، التي يرى انّ النظام المغربي ملز ......





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