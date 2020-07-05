طقس العراق.. توقعات بارتفاع درجات الحرارة بعموم البلد حتى نهاية الاسبوع الحالي

2020/07/05 | 19:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز كشفت التوقعات الجوية حالة الطقس طوال الأسبوع الحالي والأسبوع الذي يليه.وقالت المتنبئ الجوي اسراء عمر في تصريح متلفز عن ” درجات الحرارة هذا الاسبوع ستكون مرتفعة وتقترب من الخمسين او تتجاوزها في بغداد وتصل الى 51 مئوية في مدن جنوبية وربما تقل بقليل او تزيد عن ذلك نتيجة المنخفض الجوي الحراري الحالي”.[…]

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