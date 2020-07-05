من دون ضحايا .. إستهداف خيمة لاعتصام الرفاعي بعبوة محلية الصنع

2020/07/05 | 19:49 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد بأن عبوة محلية الصنع قد أنفجرت في ساحة تظاهرات قضاء الرفاعي، شمالي الناصرية.وقال المصدر، بأن “العبوة أنفجرت في أحدة خيم الاعتصام ولم تسجل اي اصابات والاضرار مادية فقط”.يذكر أن ساحة إعتصام الرفاعي قد تم استهدافها لأكثر من مرة بعبوة محلية الصنع وفي بعض المرات يتم استهدافها باطلاق نار.

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