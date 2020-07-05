هيأة التقاعد تعلن دفع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر تموز

2020/07/05 | 19:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة التقاعد الوطنية، اليوم الأحد، عن دفع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر تموز.

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