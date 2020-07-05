2020/07/05 | 19:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، عن وجود مخاطبات عليا لتأمين المستحقات المالية لأصحاب العقود والأجور اليومية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء: مخاطبات عليا لتأمين مطالب أصحاب العقود والأجور اليومية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء: مخاطبات عليا لتأمين مطالب أصحاب العقود والأجور اليومية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).