2020/07/05 | 20:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الزمان أعلنت هيئة التقاعد في العراق دفع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر تموز وقال مصدر في الهيئة ان الاجراءات عادت لسياقاتها ولا يوجد اي معوق .

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