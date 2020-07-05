ادارة الجوية تعلن عن اتفاق نهائي مع مدرب اسباني لفريق الكرة بالنادي

2020/07/05 | 20:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ بغداد

كشف نائب رئيس الهيأة الادارية لنادي القوة الجوية وليد الزيدي اليوم الاحد،( 5 تموز 2020)، عن الاتفا...





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