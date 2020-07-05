أحد نجوم برشلونة يسخر من فوز ريال مدريد على بيلباو

2020/07/05 | 20:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم: متابعة

تتواصل الحرب الخفية بين ريال مدريد وبرشلونة بعد كل مباراة يخوضها أحدهما في الدوري الإسباني، وكان النجم التشيلي أرتورو فيدال بطل القصة اليوم بعد أن سخر من فوز الفريق الملكي على أتلتيك بيلباو بهدف نظيف.

وحقق ريال مدريد انتصاراً صعباً على بيلباو اليوم الاحد، وسع من خلاله الفارق مع برشلونة إلى 7 نقاط بشكل مؤقت، وسجل هدف المباراة الوحيد القائد سيرجو راموس من ركلة جزاء احتسبها الحكم بمساعدة تقنية الفار التي رصدت دهس مدافع بيلباو لقدم مارسيلو داخل منطقة العمليات.

وأثير جدلاً تحكيمياً بعد مباراة ريال مدريد وبيلباو كما اعتدنا مؤخراً، حيث أكدت بعض وسائل الإعلام وجود ركلة جزاء واضحة وصريحة للفريق الباسكي تم التغاضي عنها من قبل حكم اللقاء.

ونشر فيدال عبر خاصية اليوميات على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة لرمز تعبيري ضاحك، في إشارة إلى سخريته من الانتصار المثير للجدل الذي حققه الفريق الملكي، والذي جاء بعد سلسلة من الانتصارات التي أثير حولها نقاشاً تحكيمياً أيضاً.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكاتالونية أن:" فيدال نشر هذه الصورة بعد احتساب الحكم ركلة جزاء لمصلحة ريال مدريد، ثم تجاهله لركلة جزاء واضحة لبيلباو بعد دقائق قليلة عندما قام سيرجو راموس بدهس قدم راؤول جارسيا داخل منطقة الجزاء".





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