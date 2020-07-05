"نزوة زائلة" توقع قتلى وجرحى باربيل

2020/07/05 | 20:09 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخران بجروح، اليوم الأحد، في حادث مروري وسط اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وجاء في بيان لشرطة مرور اربيل ورد لوكالة شفق نيوز، أن الحادث وقع في الساعة الثالثة من بعد الظهر، على الطريق الرئيس اربيل – بحركه، عندما فقد سائق سيارة من نوع بي ام دبليو السيطرة عليها نتيجة للسرعة الفائقة واصطدم بسيارة خاصة من نوع ماكسيما من الخلف ومن ثم اتجهت السيارة الى الجزرة الوسطية واصطدمت بعامود كهرباء وعبرت السيارة إلى الشارع المقابل ولتصطدم بسيارة خاصة من نوع كورولا كانت تسير في اتجاهها الصحيح نحو مركز المدينة.

واضاف البيان الحادث اسفر عن مصرع شخصين واصابة شخصين آخرين، لافتا الى ان سائق سيارة البي ام دبليو الذي تسبب بالحادث لقي مصرعه، فضلا عن الأضرار المادية الكبيرة التي خلفها الحادث.

ونوه البيان الى ان السرعة الفائقة التي كان يقود بها سائق البي ام دبليو والتي قدرت بعد معاينة الحادث من تسجيلات كاميرات المراقبة بأكثر من 15 كلم بالساعة والتي اظهرت ايضا انه كان يتسابق بالسرعة مع سائق الماكسيما، متسائلا هل يجوز التضحية بكل هؤلاء الاشخاص من اجل نزوة زائلة؟

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