2020/07/05 | 20:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، عن وجود مخاطبات عليا لتأمين المستحقات المالية لأصحاب العقود والأجور اليومية.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى للوكالة الرسمية وتابعتها “العهد نيوز” إن “الوزارة حريصة على تسليم المستحقات المالية لأصحاب العقود والأجور اليومية وتأمين مستقبلهم لما قدموه من خدمة كبيرة للوزارة في ظل تحديات الوضع الصحي في البلاد”.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء تؤكد وجود مخاطبات رسمية لتأمين مطالب أصحاب العقود والأجور اليومية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء تؤكد وجود مخاطبات رسمية لتأمين مطالب أصحاب العقود والأجور اليومية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).