الصين : “بلجيكيا” تشوه سمعتنا متعمدا!

2020/07/05 | 20:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، بأن تقرير المخابرات البلجيكية بشأن التجسس المحتمل من قبل الطلاب الصينيين، لا أساس له من الصحة على الإطلاق، وهو يشوه سمعة الصين عمدا.أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، بأن تقرير المخابرات البلجيكية بشأن التجسس المحتمل من قبل الطلاب الصينيين، لا أساس له […]

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