2020/07/05 | 20:53 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدف لراموس يقرب ريال مدريد بشكل أكبر من لقب الدوري الإسباني - الصورة لرويترز

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