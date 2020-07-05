العراق يسجل 105 حالة وفاة و2125 اصابة جديدة بكورونا

2020/07/05 | 20:53 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مؤخرا ازدادت حالات الاصابة والوفيات بفيروس كورونا في العراق

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