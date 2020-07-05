رصد كوكبين عملاقين يرقصان في الفضاء

2020/07/05 | 20:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومةبغداد..قام علماء فلك برصد كوكبين عملاقين في الفضاء ، يقومان بحركات وصفوها بالـ”غريبة والرشيقة”، خلال تفاعلهما مع جاذبية بعضهما البعض.وأطلق العلماء على الكوكبين اسمي “WASP-148b” و “WASP-148c”، بحسب موقع “mystery planet” الفلكي، حيث يدوران حول نجم يشبه الشمس، ويقعان على بعد 800 سنة ضوئية، في كوكبة هرقل أو الجاثي، والواقعة في نصف الكرة السماوية الشمالي، بين كوكبتي القيثارة […]

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