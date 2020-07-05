بالانفوغراف .. صحة المثنى تعلن الموقف الوبائي في المحافظة

2020/07/05 | 20:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/المثنى الإصابات_الجديدة : 40 إصابةمناطق الإصابة:مدينة السماوة ( 32 )قضاء الرميثة ( 3 )قضاء الخضر ( 2 )قضاء الوركاء ( 2 )ناحية السوير ( 1 )

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