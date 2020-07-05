الرشيد يباشر بصرف رواتب المتقاعدين

2020/07/05 | 20:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلن مصرف الرشيد، المباشرة برفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر تموز الجاري.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، إنه "تمت المباشرة برفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر تموز".وأضاف البيان أنه "بإمكان المتقاعدين استلام رواتبهم من منافذ الدفع الالكتروني وفروع المصرف".ا

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