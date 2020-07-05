اليونان تمنع دخول الوافدين من صربيا حتى 15 يوليو

2020/07/05 | 21:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلنت الحكومة اليونانية اليوم الأحد، أنها لن تسمح بدخول القادمين من صربيا اعتبارا من السادس وحتى 15 يوليو، وذلك في إطار جهودها لاحتواء انتشار فيروس كورونا في ذروة موسم السياحة.وأعلنت صربيا حالة الطوارئ في بلغراد يوم الجمعة، وأعادت فرض بعض القيود لإبطاء انتشار المرض بعد ارتفاع عدد الإصابات بالعاصمة.وقالت السلطات […]

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