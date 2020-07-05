2020/07/05 | 21:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستذكار حوار سابق مع الراحل يوسف ذنون شيخ خطاطي العراق يرسي أسلوباً متفرداً للحرف العربي الموصل – سامر الياس سعيد ودع الحياة الجمعة الماضية الخطاط العراقي يوسف ذنون بعد ان نقش على جوامع وكنائس مدينة الموصل نماذج من ابرز خطوطه فضلا عن ارسائه لاسلوب متفرد في الخط العربي عني بان يكون هويته المميزة التي طالما […]

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