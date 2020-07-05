2020/07/05 | 21:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القصص الشعبي العربي ..دراسات وتحليل تحت هذا العنوان صدر للناقد داود سلمان الشويلي كتاب عن دار الشؤون الثقافية العامة ببغداد متضمناً مسحاً عاماً ومختصراً لما نعنيه بمصطلح القصص الشعبي او الحكاية بنوعيها الخرافي والشعبي.ويهدف المؤلف الى الوصول الى المحصلة النهائية للتفسير اللغوي والفني الجمالي للحكايات تمهيداً للدخول الى عالم القصص الشعبي.ويتوزع الكتاب […]

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