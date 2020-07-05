2020/07/05 | 21:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قراءة وتحليل كريسمس في مكة- فرح تركي العامري كتب الكاتب والروائي أحمد خيري العمري في إحدى روائعه التي تحمل هذا العنوان ما يفيض عن القلب الكثير في التقلبات الاجتماعية والتحديات التي واجهها المجتمع العراقي بعد الاحتلال الأمريكي وسقوط بغداد وتشكيل حكومة جديدة فشلت في ضبط الوضع الآمني والسياسي وجرر العراق إلى حرب أهلية وفقدت كثير […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كريسمس في مكة- فرح تركي العامري) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كريسمس في مكة- فرح تركي العامري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).