دار الافتاء العراقية: الإساءة للرموز الدينية جاءت لأجل إشعال فتنة خدمة للمصالح الإسرائيلية

2020/07/05 | 21:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعتبر الناطق الرسمي لدار الإفتاء العراقية الشيخ عامر البياتي، اليوم الاحد، الإساءة للرموز الدينية بأنها جاءت لأجل إشعال فتنة خدمة للمصالح الإسرائيلية.وقال البياتي في حديث متلفز لقناة ” العهد” إن “المرجعية الدينية خط أحمر والإساءة اليها هي إساءة للشعب العراقي”.وأضاف أن “الإساءة للرموز الدينية هي لأجل إشعال فتنة خدمة للمصالح الإسرائيلية”.[…]

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