أول تعليق من عرب كركوك بعد اتفاق بغداد واربيل على انشاء 4 مراكز تنسيق امني بالمناطق المتنازع عليها

2020/07/05 | 21:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أبدى نائب رئيس الجبهة العربية في كركوك ناظم الشمري، الأحد 05 تموز 2020، اعتراضه على أية عودة محتملة لقوات البيشمركة إلى كركوك والمناطق المتنازع عليها تعليقاً على اعلان البيشمركة الاتفاق مع بغداد على انشاء 4 مراكز تنسيق امني في 4 مدن بينها كركوك.

وقال الشمري في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "القوات الأمنية العراقية تؤدي مهامها بشكل جيد وهذا ما جعل الوضع الأمني مستقرا جدا ولا يوجد أي تهديد على أمن المحافظة"، مبينا أن "جميع ماينشر في وسائل الإعلام الكردية بشأن خطر داعش على المحافظة مبالغ فيه".

واضاف أن "اي عودة لقوات البيشمركة إلى كركوك تعتبر مرفوضة وتجاوز على خطة فرض القانون والمكتسبات التي تحققت بذلك الوقت، كما أن المكون العربي يرفض العودة والتفاوض على هذه المسألة".

وأشار الى ان "عودة البيشمركة إلى كركوك تمثل خيانة لتضحيات المكونات التي ارتكبت بحقهم البيشمركة جرائم متعددة أبان سيطرتها على كركوك".

وفي وقت سابق، كشف امين عام وزارة البيشمركة - جبار ياور عن اتفاق وزارته مع وزارة الدفاع العراقية بانشاء 4 مراكز تنسيق امني بمواجهة داعش في 4 مدن بينها كركوك.

وقال ياور في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) انه " تم الاتفاق على إنشاء 4 مراكز تنسيق مشتركة في مناطق المادة 140 الدستورية الخاصة بالمناطق المتنازع عليها في ديالى وكركوك ومخمور والموصل".

وأضاف ان " هناك نقاشا حول آلية عمل تلك المراكز وفيما إذا ستكون هناك عمليات مشتركة وخطوط مشتركة".

ولفت الى انه كانت لدينا تجربة ناجحة قبل اجتياح داعش للموصل عبر مراكز للتنسيق المشترك في ديالى وكركوك والموصل، كانت لدينا سيطرات ودوريات وعمل أمني مشترك وعمليات مشتركة وتمكنا من السيطرة التامة على تلك المناطق ولم تحدث اية هجمات إرهابية طوال سنوات عديدة خاصة بعد انسحاب القوات الأميركية نهاية 2011".

وختم بالقول "حاليا نريد إعادة نفس الية العمل لإن إرهابيي داعش لهم اوكار في هذه المناطق وهم يهددون الناس وينصبون الكمائن والالغام ويأخذون الاتاوات".

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