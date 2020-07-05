2020/07/05 | 21:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

أعلن مصرف الرشيد، الأحد، 05 تموز، 2020، المباشره برفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مصرف الرشيد يباشر بصرف رواتب المتقاعدين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مصرف الرشيد يباشر بصرف رواتب المتقاعدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).