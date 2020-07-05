مصرف الرشيد يباشر بصرف رواتب المتقاعدين


مصرف الرشيد يباشر بصرف رواتب المتقاعدين
2020/07/05 | 21:05 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- بغداد

أعلن مصرف الرشيد، الأحد، 05 تموز، 2020،  المباشره برفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر ...

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