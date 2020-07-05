الكشف عن “معدل مخيف” هذا ما تقتله كورونا من الإيرانيين كل 10 دقائق!

2020/07/05 | 21:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة حذر مستشار الرئاسة الإيرانية حسام الدين أشينا، مما تشهده البلاد من استمرار في انتشار فيروس كورونا، وعدم القدرة على كبح جماحه.وكتب في تغريدة نشرها على “تويتر”: “تسجل البلاد وفاة شخص واحد بـ”كوفيد-19″ كل عشر دقائق… هذا وضع غير طبيعي”.وجاءت هذه التغريدة على خلفية تسجيل السلطات الصحية الإيرانية اليوم، للمرة […]

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