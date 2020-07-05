نبيل جاسم.. رئيساً لشبكة الإعلام العراقي

2020/07/05 | 21:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اعلن مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي عن انهاءه تكليف فضل محسن عباس كرئيس لشبكة الاعلام العراقي وتكليف الدكتور نبيل جاسم برئاسة الشبكة.ولاقى اعلان تكليف نبيل جاسم ارتياحا لدى الوسط الصحفي العراقي وذلك كونه اول رئيس للشبكة من الصحفيين المستقلين والمهنيين.ويحمل نبيل جاسم شهادة الدكتوره في الإعلام، ويعمل استاذاً في كلية الإعلام بجامعة بغداد، […]

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