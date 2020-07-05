2020/07/05 | 21:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومةبغداد..أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، اليوم الأحد تسجيل 267 إصابة و12 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيان تلقته المعلومةإنه تم تسجيل 267 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بواقع 31 في أربيل، و129 في السليمانية، و78 في كرميان، و20 في رابرين، و2 في دهوك، و7 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلان عن 267 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا في كردستان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلان عن 267 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا في كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).