2020/07/05 | 21:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلنت السلطات الصحية الإسرائيلية ، الأحد، عن رصد 548 إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ منتصف الليل الماضي ليصل إجمالي الإصابات في 24 ساعة إلى 755.وأكدت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن عدد الحالات النشطة للفيروس الذي يسبب مرض “كوفيد-19” في إسرائيل بلغ 11540 منها 86 مريضا في حالة خطرة 27 منهم على أجهزة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسرائيل تسجل 755 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إسرائيل تسجل 755 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).