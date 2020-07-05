أحد منظمي التظاهرات المنددة لإساءات السعودية: صمت الحكومة سيفتح باب التجاوز أكثر على العراق

2020/07/05 | 21:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أكد احد منظمي التظاهرة المنددة للإساءات السعودية في بغداد، اليوم الأحد، أن صمت الحكومة العراقية تجاه التجاوزات سيفتح باب التجاوز أكثر على العراق.وقال العامري في حديث متلفز لـقناة “العهد”، إن “النظام السعودي تجاوز على رمز صناعة العراق وهو المرجع السيد علي السيستاني”، مبينا ان “النظام السعودي يرسل الإرهابيين والاحزمة الناسفة في العراق”.[…]

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