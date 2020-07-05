2020/07/05 | 21:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلن مصرف الرشيد، اليوم الأحد، تموز، المباشره برفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر تموز .وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته “العهد نيوز”، إنه “تمت المباشرة برفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر تموز”.واضاف البيان أنه “بإمكان الساده المتقاعدين استلام رواتبهم من منافذ الدفع الالكتروني وفروع المصرف”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرشيد يباشر بصرف رواتب المتقاعدين لشهر تموز) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرشيد يباشر بصرف رواتب المتقاعدين لشهر تموز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).