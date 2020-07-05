هل بالغ الكاظمي في قدراته؟.. سؤال يلخص تقرير أميركي عن “عملية الدورة”: حادثة فجر الأحد حسمت الإجابة و “الطرف الفائز”!

2020/07/05 | 21:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة هل بالغ الكاظمي في تقدير “قدراته”؟، بهذا السؤال اختتم تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، حول حراك رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ضد قوة من كتائب حزب الله واعتقالهم على يد قوة من جهاز مكافحة الارهاب في عملية الدورة قبل أيام، التقرير الذي طرح سؤالًا مفتوحًا، قد تكون الإجابة عليه قد حسمت بالفعل، بفوز […]

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