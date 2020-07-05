محافظ واسط يوجّه باستئناف الدوام الرسمي بنسبة 50 %

2020/07/05 | 21:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الأحد، باستئناف الدوام الرسمي بنسبة 50 %.

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